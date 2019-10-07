Дело врачей: в Тюмени осудят доктора, из-за которой умер ребенок

Тюменские следователи нашли виновного в смерти мальчика, котрому удаляли аппендицит в «Областной клинической больнице № 2». Ребенку не оказали вовремя помощь – сотрудница больницы отправила подростка с болями домой. Обвинение предъявлено 32-летней женщине, которая была врачом-стажером. Причем к моменту ЧП она работала уже полтора года (с декабря 2016 года).

Об уголовном деле стало известно в мае прошлого года. В понедельник, 7 октября 2019 года, в следственном управлении СК Тюменской области напоминают обстоятельства трагедии. «Обвиняемая 3 мая 2018 года осуществляла прием пациентов. Вечером в приемное отделение в сопровождении матери доставили 12 – летнего мальчика с жалобами на боли в животе. Обвиняемая, проявив небрежность, не в полной мере оценила анамнез и клиническую картину заболевания. И неправильно диагностировала симптомы аппендицита»,– описывают врачебную ошибку в СК.

Ребенка отправили домой, в больницу его не положили. «Доктор рекомендовав наблюдение у педиатра по месту жительства»,– говорится в комментариях силовиков.

Уже утром мальчику стало совсем плохо, так как аппендицит прогрессировал, подростка снова привезли в тяжелом состоянии в больницу. Через четыре дня он умер.

Женщину-медика будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК).

Тюмень, служба информации

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