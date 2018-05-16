Птицефабрика тюменских властей продолжает терять прибыль

Птицефабрика «Боровская» продолжает терять чистую прибыль. По итогам первого квартала этот показатель составил 21,7 млн рублей, что в 5,5 раз меньше, чем за аналогичный период в 2017 году. Напомним, что по итогам прошлого года на предприятии зафиксировано резкое падение чистой прибыли. Она снизилась на 97% и составила 2 млн 579 тыс. рублей (в 2016 году этот показатель равнялся 89 млн 976 тыс. руб.).

Такая ситуация связана с модернизацией, в которую «Боровская» вложит порядка 4 млрд рублей. В 2018 году предприятие продолжает начатую реконструкцию. План предусматривает строительство 4 корпусов цеха выращивания птицы, 9 корпусов для содержания промышленного стада кур-несушек, яйцесортировально-логистического комплекса и т.д.

Стоит отметить, что процесс модернизации идет и в других крупных птицефабриках. Так, «Продо» вкладывает в развитие 1,6 млрд рублей, «Пышминская» – 2 млрд рублей. В Тюменской области построен новый индюшатник, строится бройлерник. По оценкам специалистов, вскоре на рынок выйдет дополнительно почти 70 тыс. тонн мяса птицы. В связи с этим встанет вопрос об экспорте продукции. Власти Тюмени намерены наладить сбыт продукции, в том числе, на Ближний Восток и в Китай.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.05.18

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