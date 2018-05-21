Новый руководитель Тюменской области раскритиковал федералов за ЧП в Тюмени

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев раскритиковал работу МЧС. В ходе сегодняшнего заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, чиновник указал на несвоевременность оповещения жителей о надвигающемся урагане.

«Ветер застал людей врасплох. Земляки справедливо высказывают упреки, что если бы ответственные службы оповестили граждан хотя бы за час, то такого числа пострадавших, вероятнее всего, не было бы. Многие остались бы дома. Почему не было спрогнозировало штормовое предупреждение?», – задал вопрос вице-губернатор и указал на существующие проблемы в алгоритме взаимодействия между Гидрометеоцентром, МЧС и муниципальными органами власти.

Сарычев поручил пересмотреть действующий алгоритм передачи информации и составления прогнозов о возможных ЧС, выстроить более плотное взаимодействие с местными органами власти, чтобы таких проблем больше не было.

Напомним, 20 мая на Тюменскую область обрушился шквальный ветер, скорость которого достигала 27 мс. В 54 населенных пунктах было нарушено электроснабжение, ветер повалил множество деревьев, повредил кровли зданий. От стихии пострадало 39 человек, пять из них до сих пор остаются в больнице.

Тюмень, служба информации

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