Возможный кандидат на пост губернатора Тюменской области раскрыл доходы

Глава администрации Тюмени представил отчет о доходах своей семьи за 2017 год. Как следует из документов, Александр Моор получил 5,5 млн рублей (в 2016 году было 5,2 млн). В собственности у мэра есть квартира площадью 72 кв.м и снегоход Yamaha. Жена Мора задекларировала 3,6 млн рублей. По сравнению с 2016 годом ее доходы упали в 7,5 раз. В собственности у супруги – два автомобиля – BMW Х5 и Porsche Cayenne S, два земельных участка общей площадью почти 3 тыс. кв. м., нежилое помещение площадью 1,6 кв.м.

Напомним, Александр Моор, по мнению политологов, самый вероятный кандидат на пост губернатора Тюменской области. Должность стала вакантной после того, как 18 мая Владимир Якушев возглавил министерство строительства РФ.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.05.18

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