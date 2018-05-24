Тюменца осудили за посылку из Белоруссии

В Тюмени осудили мужчину, который получил из Белоруссии посылку с запрещённым товаром. Получателя задержали на почте сотрудники полиции. Он заказал сильнодействующее вещество – станозолол (анаболический стероидный препарат). Считается допингом.

Мужчине 49 лет. Он признан виновным в незаконном перемещении через госграницу сильнодействующих веществ. «В феврале 2018 года мужчина через интернет заказал в Республике Беларусь станозолол. О контрабанде стало известно сотрудникам полиции. 1 марта 2018 года заказчик прибыл в почтовое отделение Заводоуковска и получил посылку», – рассказали в прокуратуре Тюменской области. При личном досмотре у мужчины нашли десять блистеров с надписью «STROMBAFORT-stanozolol-comprimate 10 mg».

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и подверг штрафу – 20 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

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