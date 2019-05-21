В Тюмени бодибилдер может сесть на 7 лет за стероиды

В Тюмени буду судить 34-летнего мужчину за контрабанду анаболика из Беларуси. Тюменец рискует получить за стероиды до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в феврале 2019 года житель Тюмени через Интернет заказал себе в республике Беларусь 140 таблеток стероидного анаболика «Анаполон», считающегося самым мощным из оральных стероидов и популярного у некоторых бодибилдеров. Препарат содержит сильнодействующее вещество оксиметолон, оборот которого в России ограничен.

Стероиды прислали в Тюмень почтой. Спортсмен пришел за посылкой на почту 1 марта, там его задержали полицейские. Обвиняемый признал вину, теперь за контрабанду сильнодействующего вещества ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Аналогичный случай произошел год назад и тоже в Заводоуковске. Тогда мужчина тоже пришел на почту получать сильнодействующие препараты из Белоруссии и его задержали.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.05.19

Гендиректор Антипинского НПЗ расскажет рабочим о сокращениях. / Две пенсионерки претендуют на пост мэра Тобольска. / В Тюменской службе исполнения наказаний новый случай коррупции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»