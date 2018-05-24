Тюменских депутатов не отпустят в отпуск из-за выборов губернатора

Депутатам Тюменской областной думы придётся пересмотреть график отпусков, чтобы в установленные сроки назначить выборы губернатора. Об этом сказал спикер Сергей Корепанов в ходе очередного заседания думы 24 мая 2018 года. Он пояснил, что для назначения даты выборов областному парламенту придётся провести внеочередное заседание. По закону это должно случится в период с 31 мая по 10 июня 2018 года.

Сергей Корепанов подчеркнул, что тем народным избранникам, у кого на этот период намечены отпуска, нужно пересмотреть планы. «Полагаю, заседание будет непродолжительным. Никаких других вопросов не будем включать. Нужно быть всем», – добавил председатель думы.

Очередное заседание депутатов запланировано на 21 июня, но по закону выборы должны объявить раньше.

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО будут выбирать губернатора в связи с тем, что Владимир Якушев покинул свой пост досрочно. Он 18 мая 2018 года был назначен министром строительства и ЖКХ РФ.

Вероятно, выборы назначат на единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.05.18

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