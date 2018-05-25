В Тюмени пенсионер наказал медиков за отказ везти его в больницу

Тюмень (Новый День, служба информации) В Тюмени будут судить очередного лжетеррориста. Вечером 3 мая пожилой нетрезвый мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил о готовящемся взрыве в Областной клинической больнице №2. Как выяснилось позже, это была месть за то, что медики отказались его госпитализировать, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Пенсионера обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Материалы уже переданы в суд.

Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Стоит отметить, что это второй случай за последнее время, когда тюменские пенсионеры «минируют» городские здания. Накануне стало известно, что суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы 63-летнего мужчину, который в марте сообщил о готовящемся взрыве в жилом доме на ул. Муравленко. Таким способом мужчина хотел привлечь внимание сотрудников полиции к своим бытовым проблемам

Тюмень. Другие новости 25.05.18

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