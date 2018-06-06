На Александра Моора пожаловались в прокуратуру Тюменской области

Врио губернатора Тюменской области обвинили в использовании своего должностного положения в интересах партии «Единая Россия». Тюменский общественник Юрий Рябцев передал заявление в прокуратуру области с просьбой привлечь Александра Моора к ответственности за неоднократное нарушение закона «О муниципальной службе» и «О государственной гражданской службе».

По словам Рябцева, еще в апреле он просил прокурора Тюмени провести проверку и дать оценку действиям Моора, но в надзорном ведомстве ему ответили, что оснований для прокурорского вмешательства не имеется.

«Отсутствие объективного и всестороннего рассмотрения прокурором города моего обращения повлекло рецидив со стороны Александра Моора», – говорится в заявлении на имя прокурора Владимира Владимирова.

Автор уточняет, что 3 июня на официальном портале органов власти Тюменской области и в СМИ были размещены материалы, содержащие ряд высказываний врио губернатора в интересах политической партии. Например, Моор сказал: «Открытую модель предварительного голосования «Единая Россия» использует с 2016 года. Свои силы в качестве будущих кандидатов в депутаты различного уровня могут попробовать не только члены и сторонники партии, но и беспартийные тюменцы, разделяющие наши ценности и убеждения, наши взгляды на то, как должны развиваться город, регион и страна. Такой подход к выборам дает результаты». Еще одна цитата врио губернатора – «Только сильная партия может позволить себе открытые праймериз».

«Врио губернатора публично выразил отношение к «ЕР» в качестве гражданского служащего, когда это не входило в его должностные обязанности, – резюмирует Юрий Рябцев. – Прошу принять меры прокурорского реагирования, внести представление об устранении нарушения закона и привлечь к ответственности гражданина Моора».

Тюмень, служба информации

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