Мужчина, напавший на пятилетнего ребенка в Тюмени, задержан

Тюменские следователи нашли мужчину, подозреваемого в нападении на пятилетнюю девочку. Предполагаемый педофил находился в Омске. «Сейчас он в местном отделе полиции, в ближайшее время следственно-оперативной группой будет доставлен в Тюмень для проведения необходимого комплекса следственных действий», – сообщили «Новому Дню» в следственном комитете.

Напомним, днем 5 июня вблизи одного из домов по улице Мостовой села Червишево пожилой мужчина напал на ребенка 2013 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Тюмень, служба информации

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