Отдыхая в Тайланде, тюменская чиновница наговорила по служебному телефону на полмиллиона рублей

Администрация Тобольска заплатит компании «Мегафон» круглую сумму за разговоры в отпуске первого заместителя главы города Яны Зубовой. Чиновница взяла с собой в Тайланд служебный телефон и всего за три дня воспользовалась услугами связи и интернета на более чем полмиллиона рублей.

Согласно решению арбитражного суда Тюменской области, Яна Зубова (работает первым заместителем главы Тобольска Владимира Мазура – прим.ред.), находясь в королевстве Тайланд, с 31 октября по 2 ноября 2016 года, воспользовалась услугами связи (голосовые вызовы, смс, мобильный интернет) по корпоративному тарифу на сумму 532 677 рублей. Изначально стоимость услуг компании «Мегафон», с которой у администрации Тобольска заключен контракт на оказание услуг сотовой связи, составила 759,5 тысячи рублей, но сотовый оператор скорректировал начисления, частично переведя долг на Яну Зубову.

Администрация Тобольска долг не признала, указав, что сотовый оператор должен был отключить номер, когда сумма контракта в роуминге была превышена. Сама Яна Зубова предоставила в суд собственный расчет задолженности по услугам связи, согласно которому сумма равна всего лишь 5 897 рублей. Но арбитражный суд Тюменской области встал на сторону сотовой компании. В итоге суд обязал взыскать с администрации Тобольска в пользу компании «Мегафон» 535 473 рубля задолженности плюс 13,7 тыс. рублей государственной пошлины.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 09.06.18

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