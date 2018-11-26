Замглавы Тобольска заплатит мэрии полмиллиона за разговоры на отдыхе в Таиланде

Заместитель главы Тобольска Яна Зубова, наговорившая в отпуске в Тайланде по служебному телефону на полмиллиона рублей, возместит расходы городского бюджета, вызванные своими дорогостоящими переговорами. Зубова так же оплатит судебные издержки.

«Яна Степановна готова возместить все расходы в полном объеме», – сообщили в пресс-службе мэрии Тобольска. Ранее Восьмой арбитражный суд в городе Омске отклонил апелляцию администрации города, которая пыталась оспорить решение тюменского областного арбитражного суда. Как сообщил источник, близкий к администрации Тобольска, на суд между администрацией Тобольска и ПАО «Мегафон» (Зубова в процессе участвовала как третье лицо) от мэрии ездили штатные юристы на служебном автотранспорте.

Как писал «Новый День», первый заместитель главы администрации Тобольска Яна Зубова, находясь в королевстве Таиланд с 31 октября по 2 ноября 2016 года, воспользовалась услугами связи по корпоративному тарифу на сумму 532 677 рублей. Сначала компания «Мегафон», с которой у администрации Тобольска заключен контракт на оказание услуг сотовой связи, выставила счет на 759,5 тысячи рублей, но сотовый оператор скорректировал начисления, частично переведя долг на Яну Зубову.

Администрация Тобольска долг не признала, Яна Зубова предоставила в суд свой расчет задолженности, составивший 5 897 рублей. Арбитражный суд Тюменской области встал на сторону сотовой компании, постановив взыскать с администрации Тобольска в пользу компании «Мегафон» 535 473 рубля задолженности плюс 13,7 тыс. рублей госпошлины.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 26.11.18

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