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Четверг, 14 июня 2018, 13:57 мск

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У прокурора Тюменской области усилился заместитель

Первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник получил чин государственного советника юстиции 3 класса. Соответствующий указ президент России подписал 11 июня 2018 года. Новый чин, полученный Тютюником, эквивалентен званию генерал-майора. Источники «Нового Дня» в силовых структурах предполагают, что вскором будущем зампрокурора будет переведен на более высокую должность в другой регион или даже сменит на посту самого Владимира Владимирова, которому осталось до пенсии всего два года.

Новый День: У прокурора Тюменской области усилился заместитель

Роман Тютюник

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.06.18

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