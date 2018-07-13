Зампрокурора Тюменской области получил высокий пост

Первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник возглавит надзорное ведомство Республики Калмыкия. В пятницу, 13 июля тюменский прокурор был представлен на согласование главе Калмыкии Алексею Орлову.

Информация об этом появилась на сайте главы республики. Алексею Орлову нового прокурора представил замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть. Последний заявил, что кандидатура Романа Тютюника согласована генеральным прокурором Юрием Чайкой. В ходе встречи глава Калмыкии сообщил, что также согласовывает Тютюника на должность прокурора республики Калмыкия.

Повышение г-на Тютюника «Новый День» спрогнозировал в июне 2018 года, когда он получил новый чин, эквивалентный званию генерал-майора.

Роман Тютюник работал в должности первого зампрокурора Тюменской области с 17 февраля 2017 года. До этого, с 2008 года он был заместителем прокурора региона, в 2005-2008 годах – прокурором города Тобольска. Роман Тютюник 1977 года рождения, он выпускник ТюмГУ и работал в органах прокуратуры с момента окончания вуза в 1999 году.

фото – официальный сайт главы Калмыкии

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.07.18

Тюменская «Единая Россия» разочаровалась в ЛОМах и сделала ставку на сатрапов. / На Тюмень надвигаются град, гроза и штормовой ветер. / В уральском полпредстве назначения и кадровые замены приостановлены – до трудоустройства Бабича из ПФО. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»