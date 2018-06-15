Тюменские депутаты поменяли правила застройки города. Общественность протестовала, но осталась ни с чем

Тюменской городской думе все-таки удалось провести заседание комиссии по градостроительству и земельным отношениям, сорванное накануне из-за неявки депутатов. Несмотря на протесты оппозиции и общественников, депутаты одобрили изменения в правила землепользования и застройки города Тюмени и рекомендовали принять их на пленарном заседании гордумы.

Повторное заседание также едва не было сорвано. Из 12 членов комиссии сегодня пришло семеро – ровно столько, сколько нужно для кворума. При этом в кулуарах сотрудники аппарата думы с грустью говорили, что «и тех едва наскребли».

Руководитель думской пресс-службы Сергей Путильцев рассказал «Новому Дню», что депутаты-прогульщики ответственности не понесут. В городской думе даже нет комиссии по депутатской этике, которая могла бы «поставить на вид» депутатам пропуски заседаний. «Возможно, в следующем созыве кто-нибудь предложит создать такую комиссию», – сказал Путильцев.

Председатель общественной организации «Жилищный комитет» Юрий Рябцев во время обсуждения новых правил землепользования потребовал от думцев отказаться от рассмотрения проекта изменений. Дело в том, что, кроме разметки городских территорий по назначению, документ предусматривает замену публичных слушаний по вопросам землепользования на общественное обсуждение в сети Интернет. Рябцев назвал документ коррупциогенным, указал на противоречие Конституции и обвинил авторов проекта в сепаратизме. Отметим, что проект изменений внес в городскую думу Тюмени врио главы администрации Руслан Кухарук.

Кроме Рябцева, против новых правил землепользования и застройки выступили садоводы дачных товариществ «Матмасское» и «Аленький цветок». Они возмутились планами администрации города отдать прилегающие к их СНТ территории под многоэтажную жилую застройку. По мнению дачников, это приведет к затоплению участков и к снижению их стоимости.

«Просим депутата Потапова (Андрей Потапов, «Единая Россия», депутат-одномандатник по соответствующему избирательному округу – прим.ред.) обеспечить право садоводов на комфортную городскую среду», – обратились дачники к народному избраннику, который во второй раз за два дня пропустил заседание комиссии.

В качестве альтернативы многоэтажной застройке садоводы просили отдать землю под малоэтажное строительство, разбить парк и обеспечить вокруг их СНТ 50-метровую санитарную зону.

Директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов ответил, что зона озеленения вокруг дачных обществ уже выделена. «Но это болото», – возмутились садоводы. «50-метровая санитарная зона сформирована. То, что находится там физически, это не предмет нашего обсуждения», – парировал чиновник.

Против принятия изменений в правила землеустройства выступил член фракции КПРФ Юрий Безбородов. По мнению депутата, замена публичных слушаний на общественные обсуждения в сети Интернет позволят администрации манипулировать волеизъявлением людей. «Почему тогда мы не избираем депутатов и президента через Интернет?», – удивился Безбородов.

Либерал-демократ Алексей Чирков спросил у Дмитрия Иванова, будут ли принимаемые по итогам обсуждений документы иметь такую же силу, как в случае с публичными слушаниями. Чиновник заверил, что разницы не будет, но горожанам предоставляется удобство высказаться по волнующим их вопросам, не выходя из дома. Справедливоросс Владимир Гороховцев предложил совместить обсуждение в интернете с существующим форматом публичных слушаний и посмотреть, какая система будет эффективнее.

Депутаты одобрили новые правила пятью голосами «за». Юрий Безбородов проголосовал против, Алексей Чирков воздержался.

Тюмень, служба информации

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