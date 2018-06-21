Перед выборами губернатора Тюмень заклеили лицом известного политика

В Тюмени стойки информации с предвыборной агитацией оказались заклеены листовками с портретами депутата Госдумы РФ от ЛДПР Владимира Сысоева. Изображение парламентария можно наблюдать вдоль всей улицы Республики – главной в городе.

В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» Владимир Сысоев уклонился от ответа на вопрос, являются ли листовки частью его личной кампании в борьбе за пост губернатора Тюменской области.

«30 июня ЛДПР определится (с кандидатом на пост губернатора Тюменской области – прим. ред.), – сказал Сысоев – У нас постоянно висят в городе баннеры, чего нет ни у кого. Такое ощущение, что выборы только у ЛДПР. Задача, конечно, рассказать людям, что предстоят выборы и в городскую думу, и выборы губернатора. Нам не хочется, чтобы депутатский корпус и губернатора избирали только составы избирательных комиссий. И мы не хотим, чтобы повторения ситуации пятилетней давности, когда на выборы в тюменскую гордуму пришло менее 15% населения. Это был стыд и позор».

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября 2018 года на территории всех трех субъектов «тюменской матрешки».

Тюмень, служба информации

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