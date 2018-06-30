Партия ЛДПР отказалась от борьбы за пост губернатора Тюменской области. Либерал-демократы не стали выдвигать кандидата на эту должность. Решение принято в субботу, 30 июня, в ходе высшего совета партии, рассказал агентству «Новый День» депутат Госдумы от Тюменской области Владимир Сысоев.

Ранее наблюдатели не исключали, что именно г-н Сысоев станет участником выборов.

В Тюменской области 9 сентября 2018 года пройдут досрочные выборы главы субъекта. Это связано с тем, что экс-губернатор Владимир Якушев назначен на должность министра строительства и ЖКХ. Основным кандидатом является врио губернатора, бывший сити-менеджер Тюмени Александр Моор. «Единая Россия» уже поддержала его выдвижение, назвав одним из участников праймериз. Вместе с ним в предварительном голосовании ЕР участвуют два депутата – Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев. Решение о том, кто из них станет окончательным кандидатом на выборах от партии «Единая Россия», будет приято 18 июля.

КПРФ и «Справедливая Россия» тоже назвали своих выдвиженцев. Это депутаты Иван Левченко и Владимир Пискайкин соответственно.

Тюмень, служба информации

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