19-летнюю девушку в Тюмени убили за сопротивление грабителю

В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки. Тело погибшей было найдено в ночь на 26 июня 2018 года на улице, у одного из домов на Беловежской. Она скончалась от ножевых ранений.

Силовики раскрыли убийство «по горячим следам». В преступлении подозревают жителя Тюмени 1984 года рождения. Это ранее судимый мужчина. По версии следствия, он хотел ограбить девушку, но она начала сопротивляться.

«Ночью 26 июня 2018 года мужчина задумал ограбить девушку, которая шла одна по улице. Он напал на жертву с ножом и потребовал передачи денег. Девушка оказала сопротивление. После этогои злоумышленник несколько раз ударил её ножом и скрылся. Девушка умерла на месте происшествия», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК Тюменской области.

В ведомстве добавили, что злоумышленнику уже предъявлено обвинение в убийствах. Силовики ходатайствовали о заключении его под стражу – вопрос решится в ближайшее время.

Силовики полагают, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям. Региональное следственное управление просит всех, кто что-либо знает, обращаться в ведомство. Телефон в Тюмени: 8-904-491-43-25. «Также возможно обратиться непосредственно в следственный отдел по адресу: город Тюмень, улица 30 лет Победы, 87. Конфиденциальность гарантируется», – резюмировали в СУ СК.

Тюмень, служба информации

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