Губернатором Тюменской области хочет стать женщина с тремя судимостями

На выборы губернатора Тюменской области выдвинулась тюменка, которая была осуждена за три преступления. Это Лариса Шакурова – председатель совета регионального отделения партии Социальной защиты. Кандидат живёт в Тобольске. Ранее она баллотировалась в думу Тобольска от партии ЛДПР.

Лариса Шакурова была признана виновной в совершении трёх преступлений: это мошенничество, клевета и невыплата зарплаты. Судимость по клевете погашена, по мошенничеству – снята. Лариса Шакурова ранее подробно рассказывала агентству «Новый День» историю своих судимостей. По её версии, уголовное преследование организовали её недоброжелатели – те, кто рейдерским способом ещё в девяностые отнял у её семьи бизнес – компанию «Промэкскавация». Фирма занимается добычей песка. Женщина обвиняет сотрудников многих силовых и надзорных ведомств, куда она обращалась, в бездействии. Это и прокуратура, и полиция, и следственный комитет, и налоговая. Долгое время Шакурова пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту отъёма её бизнеса, но всё тщетно.

Сейчас Лариса Шакурова числится учредителем в компаниях, объединённых названием «Интехком». Региональное отделение партии, которое она возглавляет, зарегистрировано в мае 2018 года.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября 2018 года. Выбирать главу субъекта будут жители трёх регионов «тюменской матрёшки». В избирком ранее заявился кандидат от КПРФ – это депутат Иван Левченко. Также там ждут документы от Владимира Пискайкина от «Справедливой России» и от кандидата «Единой России». Судя по всему, это будет действующий врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.07.18

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