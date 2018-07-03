Тюменские профсоюзы второй раз вышли на митинг против пенсионной реформы. «Нам пытались навязать решение Москвы»

В Тюмени профсоюзы поддержали протест коммунистов против повышения пенсионного возраста. Руководитель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий выступил на митинге, организованном «красными», вступился за женщин и назвал повышение пенсионного возраста и реформу в целом «позорищем». Мероприятие прошло во вторник, 3 июля, сообщает агентство «Новый День».

«По женщинам – это вообще удар и позорище, – заявил Кивацкий. – Первый аргумент законопроекта – гендерное равенство. Нельзя сравнивать наших женщин и женщин за рубежом. Наша женщина предпенсионного возраста истрепана (90-ми годами – ред.), когда работы не было, нужно было кормить семью, детей как-то одевать, кормить и учить, из-за этого в семье были скандалы. Она морально уже изношена».

Кивацкий оказался едва ли не самым яростным оратором из всех, кто пришел на митинг в Тюмени. «Без повышения заработной платы никакой нормальной пенсии не будет нигде, – заявил Кивацкий. – Не надо говорить о низкой производительности труда. На рубль заработной платы мы производим больше продукции, чем рабочий в любой другой стране капиталистического мира». По мнению профсоюзного лидера, повышение пенсионного возраста создаст еще большую армию безработных, которым нечем будет платить пособие. «Кто у нас в центрах занятости? Молодежь и люди предпенсионного возраста. Толпа безработных увеличится, а в фонде занятости копейки», – уверен Кивацкий.

Спикер заявил о том, что в Тюменской области собрано 11 тысяч подписей против пенсионной реформы. Он также сообщил о попытках давления из Москвы на Общественную палату Тюменской области.

«Мы приняли решение проводить собрания трудовых коллективов и митинги, собирать подписи (против повышения пенсионного возраста – ред), – сказал лидер Облсовпрофа. – За 10 дней собрали уже 11 тысяч подписей. Сейчас я пришел с заседания общественной палаты, нам пытались навязать решение общероссийской палаты, где поддержали эту реформу. Вы знаете, у нас депутаты и руководители региональных отделений «Единой России» неловко чувствуют себя. У них установка – если не поддержишь, мы тебя выгоним».

Первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева выразила удовлетворение связи с поддержкой, которую оказали коммунистам профсоюзы. «Я считаю, что сегодня профсоюзы нас уже не боятся, – заявила «Новому дню» коммунистка. – На них может быть окрик со стороны власти, и они уходят в сторону, я это видела неоднократно на заседаниях думы. Видимо, сейчас им дали свободу действий. И вот они организовали акцию в Комсомольском сквере (речь идёт о митинге, который прошёл 29 июня – примюред). Сегодня Кивацкий тоже пришел. У меня есть какое-то удовлетворение, что профсоюзы потихонечку просыпаются. Они тоже начали понимать, что уже все отменено (речь о социальных гарантиях – ред.). Скоро уже будет установлен 12-часовой рабочий день, Госдума проголосует за что угодно. Профсоюзы тоже могут все распустить».

Тюмень, служба информации

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