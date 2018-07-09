В Новом Уренгое во время митинга против повышения пенсионного возраста задержали организатора

В Новом Уренгое во время митинга против повышения пенсионной реформы задержан организатор – секретарь местной ячейки КПРФ Александр Шмаль. Мероприятие прошло 8 июля. Об инциденте сам г-н Шмаль рассказал в беседе с агентством «Новый День».

Причиной для задержания стало то, что на митинг пришли больше людей, чем было указано в заявке. «После окончания митинга ко мне подошли полицейские и предложили проехать в отдел. Видно было, что им неловко было это говорить, думаю, они понимали, что их требование было неправомерным. В отделе они написали объяснение, которое по сути, являлось цитатой из закона о митингах, и отпустили меня. Мне не выписывали штраф и не составляли протокол», – рассказал г-н Шмаль.

Он добавил, что в заявке на проведение митинга было указано 20 человек. По данным полицейских, пришли 27 участников акции.

Ранее митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Тюмени. Коммунистов поддержали профсоюзы.

Новый Уренгой, служба информации

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