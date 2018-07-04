Сопредседатель ОНФ в Тюмени: в 55 лет люди могут и хотят работать

В Тюмени, где состоялось уже два митинга против повышения пенсионного возраста, ОНФ выступил в поддержку реформы. Сопредседатель тюменского регионального штаба Ольга Ройтблат заявила, что когда она работала директором школы, на пенсию в положенные сроки всё равно никто не уходил. Она добавила, что оптимистично относится к реформе.

«Специалисты становятся более умудрёнными, работоспособными, они готовы узнавать новое и делиться опытом. И теперь, работая в институте развития регионального образования, я вижу, что пенсионеры могут и хотят трудиться и приобретать новые знания и навыки», – сказала г-жа Ройтблат. Она уверена, что повышать пенсионный возраст стоило ещё пять-шесть лет назад.

«Особенно меня радует, что есть программы переобучения, что людей не будут выгонять с работы, когда они достигнут пенсионного возраста. Когда человек чувствует себя нужным, может приносить пользу – он и жить будет дольше», – уверена г-жа Ройтблат. Свои позитивные впечатления от реформы сопредседатель ОНФ озвучила на официальном сайте регионального штаба.

Отметим, г-жа Ройтблат хорошо известна в Тюменской области. Она возглавляла департамент образования региона, когда губернатором был Сергей Собянин. В 1995 году она была удостоена звания «Заслуженный учитель РФ». А а в 2000 году министерство образования присвоило ей звание «Директор века».

Обновлено 13:09. В беседе с агентством «Новый День» и другой сопредседатель штаба ОНФ по Тюменской области – Евгений Семеняко – в целом поддержал реформу.

«Люди стали жить значительно дольше, чем 10 лет назад. Другая история – многие как получали мизерную пенсию, так и получают. И неважно, 40 лет у человека трудового стажа или он вообще нигде не работал. Пенсионеры, которые, работая у меня, получали 60-70 тысяч, сейчас получают пенсию около 12,5 ты. рублей в месяц. Хотя у людей трудовой стаж очень большой», – сказал г-н Семеняко.

Он отметимл, что прежде, чем принимть закон, нужно решить: как сделать так, чтобы пожилые сотрудники были востребованы на рынке труда.

Во вторник, 3 июля, в Тюмени профсоюзы второй раз пришли на митинг против повышения пенсионного возраста. По словам руководителя Тюменского областного совета профсоюзов Михаила Кивацкого, реформа приведёт только к росту безработных пожилых людей, которые на мизерное пособие будут доживать до выхода на пенсию.

Тюмень, служба информации

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