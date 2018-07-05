Рейтинг главы Тюмени упал из-за страшного ДТП

Глава Тюмени Дмитрий Еремеев оказался на последней строчке рейтинга «Медиалогии» за июнь 2018 года среди руководителей столиц регионов УрФО. Отрицательный рейтинг Ермееева объясняется страшным ДТП с его участием, в котором погибли два человека.

Трагическое ДТП с участием джипа спикера тюменской гордумы Еремеева произошло на трассе Курган – Тюмень неподалёку от санатория «Тараскуль». Около полуночи с 24 на 25 июня 2018 года автомобиль Еремеева вылетел на полосу встречного движения и лоб-в-лоб столкнулся с автомобилем такси. Водитель и пассажир такси погибли на месте, их машина взорвалась. Сам Еремеев был госпитализирован с переломом позвонка грудного отдела. Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В то же время врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук в рейтинге оказался гораздо выше спикера тюменской думы. Он занимает четвертую строчку.

Лидерами стали глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб (1 место), глава Челябинска Евгений Тефтелев (2 место) и глава Екатеринбург, спикер гордумы Виктор Тестов (3 место). Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко на 6 месте рейтинга. Гладоначальник Ханты-Мансийска Максим Ряшин занимает 8 строчку.

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Тюмень, служба информации

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