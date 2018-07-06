Хакеры атаковали больницу в Тюмени во время операции на мозге. «Это был экстренный случай»

«Федеральный центр нейрохирургии» в Тюмени во время сложной операции на головном мозге атаковали хакеры. Врачам пришлось в ручном режиме завершать манипуляции. Целью киберпреступников были деньги. Глава Сбербанка России Герман Греф рассказал об этом на Международном конгрессе по кибербезопасности 6 июля 2018 года. Он добавил, что за помощью к ним обратился главврач больницы Альберт Суфианов.

«Он (главврач центра – прим.ред) делал очень сложную операцию на головном мозге тринадцатилетней девочке. И в середине этой операции клинический центр подвергся кибератаке, и все компьютерные системы, все приборы, которые сопровождали эту операцию, были отключены», – рассказал г-н Греф, которого цитирует «Интерфакс». Он добавил, что атака была спланированной: «Некая группировка разработала вирус под названием Purgen и начала шантажировать учреждения здравоохранения».

Как рассказали агентству «Новый День» в центре нейрохирургии Тюмени, ЧП произошло 30 июня 2018 года.

«Это был выходной день. Обычно операции проходят только в будни. Но это был экстренный случай, ребёнка доставили с показаниями из Уфы. Было принято решение готовить операционную. Альберт Акрамович собрал команду, начали изучать все анализы и показания пациента, снимки, в этот момент произошло отключение», – рассказала пресс-секретарь центра Наталья Тимофеева.

Она добавила, что благодаря опыту врачей и их высокой квалификации операция прошла успешно. Все медицинские документы были не только в электронном виде, но и в бумажном, что тоже помогло. Девочка уже выписана домой. После операции в больнице долгое время работали специалисты по кибербезопасности Сбербанка – вирус оказался сложным.

В пресс-службе пока не смогли уточнить, почему были сделаны выводы о том, что целью атаки было вымогательство. Пока неясно также, будут ли медики обращаться в полицию. Но известно, что специалистам удалось нейтрализовать вирус и поставить защиту на все компьютерные системы центра нейрохирургии.

Тюмень, служба информации

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