Алёна Водонаева показала попу и обозвала любителей фастфуда

Известная телеведущая, уроженка Тюмени Алёна Водонаева опубликовала фотографии в откровенном купальнике и нелестно отозвалась о толстых людях.

8 июля телеведущая разместила на своей странице в Инстаграм фото в купальнике, где крупным планом изображены её ягодицы, и призналась, что не могла выучить таблицу умножения. Днём позже девушка поделилась впечатлениями о посещении заведения фаст-фуда в Америке, где она сейчас находится. «Мои мальчики сказали, что Америка без хот дога не Америка и потащили в культовую забегаловку. Жирных в ней было много. Я съела только сосиску, предварительно стерев с неё кетчуп», – поделилась г-жа Водонева.

Подписчики предложили ей хорошо покушать, чтобы перестать быть такой злой. «Простых теток можно обложить», – расстраиваются читатели. «Смотри за собой, жертва диеты», – советуют пользователи сети. «Проблема в её голове. Или была такой, или страх стать такой», – рассуждает одна из подписчиц. Правда, есть и такие, кто считает девушку мотиватором к здоровому образу жизни.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.07.18

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