«Жирная свинота в розовой мини-юбке»: Водонаева поносит толстых американцев

Алена Водонаева давно известна своей непримиримой позицией по отношению к людям с лишним весом. Звезда «Дома-2» не стесняется в выражениях, осуждая толстых, записывает свои высказывания на видео и активно делится своими мыслями в Instagram. Пользователи Водонаеву критикуют, однако такой «пиар на жире» помогает ей достигать своих целей.

В этот раз девушка развязала настоящую войну. Находясь в поездке в США, где доля людей с ожирением самая высокая в мире, Водонаева почти в каждой своей публикации нелицеприятно высказывается о полных. Так блогер выложила ролик, в котором следует по пятам за американкой, очевидно, что девушка русских слов не понимает. «Что в голове у этой бабы? Как можно было так одеться с такой фигурой. Просто жирная свинота в короткой розовой юбочке», – говорит за кадром Водонаева.

В подписи к посту звезда реалити дает несколько советов о том, что надевать людям с лишним весом, а также активно продвигает свою книгу. При этом Водонаева искренне удивляется тому, что ее слова в адрес толстых осуждают, сама она считает, что обзывая людей, заботится об их здоровье. «Они ведь меня ненавидят за то, что я призываю их думать о здоровье и выглядеть хорошо, я правильно понимаю? Они же пишут, что я мразь, потому, что я своими постами забочусь о них и об их детях?», – спрашивает у фолловеров Водонаева.

В свою очередь подписчики звезды встали на защиту полных и предположили, что Алена страдает от комплексов, потому и ополчилась на людей с лишним весом. ««Дом-2» не отмыть. Это клеймо на всю жизнь», «Те, кто вот так за спиной снимают да еще и обсуждают громко, думая, что их язык все равно человек не понимает – отвратительное быдло», «У вас жирофобия», «Одевайте намордник и книжку свою плашмя себе засуньте», – возмутились пользователи.

Стоит отметить, что за день до этого Водонаева анонсировала фоторепортаж из Лос-Анджелеса и задала вопрос своим подписчикам: «Вам про что больше интересно? Про крутейшие аттракционы, про очереди к ним или про людей с лишним весом, которые постоянно едят фаст фуд?». В комментариях нашлось немало пользователей, кто заинтересовался последней темой.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 18.07.18

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