В Тюмени ЧП: во дворе дома погиб ребенок

В Тюмени зафиксирован очередной случай выпадения ребенка из окна. Менее часа назад в полицию и следственный комитет поступила информация о трагедии в многоэтажном доме на ул. Линейной. «Годовалый мальчик выпал из окна седьмого этажа. На месте сейчас работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина. Медики пытались оказать помощь малышу, но травмы, полученные им, оказались не совместимы с жизнью, ребенок скончался.

Стоит отметить, что это пятый подобный случай за последнее время. В основном причиной трагедии становятся москитные сетки, которые легко отваливаются от окна, как только дети на них опираются.

Фото пользователя No Name, опубликованное в группе ВКонтакте «Типичная Тюмень»

Пользователи соцсетей активно обсуждают случившееся, большинство винят безответственных родителей. «Каждую неделю в Тюмени дети выпадают из окна. Ничему не учит жизнь людей. Защита на окна стоит не так дорого, можно сказать ни чего не стоит, по сравнению с жизнью ребенка», – пишет пользователь под ником Виктория Константиновна. «Мамаши, заколотите окна, Вы что творите. ЖАРА КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ. Подумайте о своем маленьком, любимом ребеночке», – советует Ольга Усова.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.07.18

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