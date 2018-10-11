В Сургуте девочка погибла, выпав из окна вместе с собакой

В Сургуте погибла семилетняя девочка, выпав вместе с собакой из окна четвёртого этажа. ЧП произошло 10 октября 2018 года. Трагедией занимаются следователи.

«По данным следствия, девочка потянулась за собакой, находившейся на подоконнике. В результате неосторожных движений вслед за москитной сеткой из окна выпала и собака, и ребёнок. К сожалению, спасти девочку не удалось – она скончалась в больнице от травм»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

В ведомстве отметили, что семья благополучная, на учетах в органах системы профилактики не состояла.

ЧП из-за выпадения детей из окон случаются очень часто. Почти всегда малыши погибают.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 10.10.18

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