В Тюмени из-за падающих с высоты детей могут ввести новые правила для застройщиков

В Тюмени хотят обязать застройщиков ставить в новые квартиры безопасные для детей окна. В ходе круглого стола, прошедшего 17 июля гордуме, прозвучало предложение от депутата Николая, изменить технические регламенты. «Окно должно быть полностью безопасным для детей от года до 10 лет», – заявил Романов, назвав изменение регламентов «задачей власти».

Против высказался либерал-демократ Алексей Чирков. Он провел аналогию с нормативными документами, принятыми после страшного ДТП в Югре, в котором погибли дети. Депутат отметил, что из-за появившихся ограничений «стало практически невозможно отправить детей на экскурсию».

С мая в областном центре выпали из окон и с балкона девять детей, четверо из них погибли. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД России по Тюмени, начальник полиции Дмитрий Ерошов. Один из малышей разбился в минувшее воскресенье, 15 июня, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Все дети, по словам Ерошова, из благополучных полных семей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.07.18

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