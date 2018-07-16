В Тюмени ребенок выпал с балкона восьмого этажа

Тюменские следователи проводят проверку по факту очередного падения ребенка из окна многоэтажного дома. ЧП произошло поздно вечером 15 июля в многоэтажном доме на ул. Широтной.

«Мальчик 2011 года рождения выпал с балкона 8 этажа. Ребенок жив, находится в больнице», – сообщили «Новому Дню» в СУ СРКР по Тюменской области.

Ребенок находится в реанимации ОКБ-2 с сочетанной травмой. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

На улице Широтной это уже второй за неделю случай падения ребенка из окна. В минувшую пятницу, 13 июля мальчик 2013 года рождения сорвался с балкона 7 этажа. Он погиб на месте. Всего в текущем году с наступлением теплого времени года двое малолетних травмировано, четверо детей погибло.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.07.18

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