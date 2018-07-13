В Тюмени снова погиб ребенок, выпав из окна. Родителей требуют привлечь к уголовной ответственности

В Тюмени очередной ребенок упал с высоты и разбился насмерть. Трагедия произошла вечером 13 июля. Мальчик 2013 года рождения сорвался с балкона 7 этажа многоквартирного дома по улице Широтной, 124. От полученных повреждений смерть наступила на месте происшествия. Следственный комитет начал проверку.

«Несмотря на предпринимаемые региональным следственным управлением меры направленные на информирование населения о необходимости серьезного подхода к вопросам досуга малолетних и их времяпрепровождения, за текущую неделю в результате падения из окон многоквартирных домов на территории города погибло двое малолетних, а всего в текущем году с наступлением теплого времени года при указанных обстоятельствах один малолетний травмирован, четверо детей погибло», – констатируют в СУ СКР по Тюменской области.

Там добавляют, что анализ фактов падения детей из окон многоквартирных жилых домов показывает, что малолетние самостоятельно забирались на подоконники, пользуясь стоящими рядом различными предметами мебели. Затем, опираясь на противомоскитные сетки и иные подобные приспособления, дети выпадали из окон. Такие происшествия обусловлены, как правило, отсутствием контроля за детьми со стороны взрослых.

Всего три дня назад трагедия произошла в доме на ул. Линейной. Годовалый мальчик выпал с седьмого этажа и погиб на месте. Тюменцы обсуждают ЧП в соцсетях. Многие даже начали высказывать сомнения в том, что дети падают из окон самостоятельно.

«У меня такое ощущение, что спецом выкидывают детей. Почему молчат следователи МВД, почему не завели ни одного дела за неумышленное убийство или за не надлежащее выполнение родительских обязанностей? Они теперь регулярно будут выпадывать из окон, раз нет наказания», – написал ВКонтакте пользователь с ником Тигр Сибиряк.

«Уголовную ответственность надо вводить за смерть ребёнка. Почему когда убивают своих детей родителей садят, а когда ребёнок гибнет в случае недосмотра родителям ничего не грозит. Посадили бы несколько родителей так может быть другие стали бы повнимательнее к своим детям», – предлагает Оксана Сокольникова.

Тюмень, новый День, служба информации

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