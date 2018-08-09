В Тюмени из окна 13 этажа выпал ребенок

В Тюмени маленький ребенок разбился насмерть, упав с высоты. Трагедия произошла вечером 8 августа на улице Мельничной. Из окна квартиры, расположенной на 13 этаже, выпал двухлетний мальчик. Следственный комитет начал проверку, в ходе которой будут установлены причины, по которым несовершеннолетний остался без присмотра взрослых. Напомним, с мая в областном центре выпали из окон и с балконов десять детей, пятеро из них погибли. Пока никто из родителей не был привлечен к ответственности.

Тюмень, служба информации

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