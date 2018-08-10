В Тюмени выпал с балкона четырехлетний мальчик

В Тюмени сорвался с балкона четырехлетний ребенок. Мальчик остался жив, но находится в тяжелом состоянии в реанимации. Следственный комитет начал проверку. ЧП случилось вечером 9 августа, ребенок выпал с 4 этажа дома по улице Тульская.

Таким образом, с мая в областном центре выпали из окон и с балконов уже одиннадцать детей, пятеро из них погибли. Никто из родителей пока не был привлечен к ответственности.

Последний раз трагедия произошла в среду, 8 августа. Из окна 13-го этажа дома на улице Мельничной выпал двухлетний мальчик. Он скончался на месте.

Тюменцы обсуждают случившееся в соцсетях. Многие из них высказывают сомнения в том, что дети падают из окон самостоятельно и даже предлагают привлечь невнимательных родителей к уголовной ответственности. Не смог пройти мимо актуальной темы и временный губернатор Тюменской области, ведущий активную предвыборную кампанию. «Взрослые, помните, дети только тогда в безопасности, когда вы рядом и вы их видите», – заявил в своем Instagram Александр Моор.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 09.08.18

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