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Четверг, 12 июля 2018, 17:58 мск

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Тобольск назвали самым замусоренным городом РФ. Чтобы не портить имидж будущему губернатору Тюменской области

Тобольск назван самым замусоренным городом России. Он занял последнее место в рейтинге по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Как сообщили эксперты Общероссийского народного фронта, в тюменском городе из 32 выявленных свалок ликвидирована всего одна. В списке антилидеров также оказались Чебоксары, Первоуральск, Вязьма, Бологое.

Первые позиции в рейтинге, по данным ресурса «Интерактивная карта свалок», были признаны новосибирский Искитим, Нижнекамск и Бугульма (Республика Татарстан). «Лучшим в нашем рейтинге стал город Искитим, где активисты ОНФ обнаружили 71 свалку, 69 из которых уже ликвидированы, а две – находятся в работе. Второе место получил Нижнекамск, где все 35 выявленных свалок уже ликвидированы. Третье место – у Бугульмы, где 20 свалок выявлены, 19 из них уже ликвидированы», – сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронов.

В администрации Тобольска не согласились с оценкой ОНФ. По словам городских чиновников, судя по всему, общественники не проводят мониторинг и не располагают актуальной информацией. «Ситуация непростая, наш бюджет дотационный, но мы не сидим, сложа руки, ликвидировали 14 свалок, – рассказал «Новому Дню» глава тобольского комитета ЖКХ Евгений Курач. – Есть свалки, которые сложно ликвидировать. Например, в районе Радищева они расположены на отвесных склонах, но мы работаем. Главное, чтобы жители начали проявлять сознательность. На перекрестке Алябьева-Гагарина мы установили шесть контейнеров, однако граждане все равно складируют мусор в неположенном месте».

Стоит отметить, что имидж Тобольску подпортила и эксплуатирующая городской мусорный полигон организация ООО «Тюменское экологическое объединение», близкая к известным энергетикам Артему Бикову и Олегу Боброву. Как сообщили в мэрии, изначально площадь возгорания составляла 500 кв.м., сегодня она сократилась до 150 кв.м. На месте работает пять единиц техники и 8 человек.

«Городская свалка загорелась от жары. Вчера ездила одна машина пожарного расчета. Сегодня вообще не ездит и никто ничего не делает», – пишут пользователи в соцсетях.

Некоторые наблюдатели считают, что претензии ОНФ, озвученные по Тобольску, актуальны для всей Тюменской области. «Ликвидация свалок предусматривает уборку мусора, рекультивацию, установку запрещающих знаков. Этого не делают нигде в Тюмени. Чиновники проводят частичную механизированную уборку, даже мусор остается, – говорит председатель политсовета партии «Народ против коррупции» Алексей Савоськин. – Почему на доску позора отправили именно Тобольск, мне непонятно. Наверное, здесь есть политический аспект. Скоро выборы губернатора и нельзя портить имидж главного претендента на эту должность – экс-главы Тюмени Александра Моора. Крайним выбрали Владимира Мазура – он человек Владимира Якушева, он никому уже в области не нужен. Как только Якушев ушел в Минстрой РФ – взялись за главу Тобольска».

Горящий полигон ТБО в Тобольске. Фото Дмитрий Петросян в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте

Тобольск, служба информации

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