Тюменские власти отреагировали на петицию с требованием уволить Якушева с поста главы Минстроя РФ

Власти Тюменской области отреагировали на петицию обманутых дольщиков, призвавших уволить с поста главы Минстроя РФ Владимира Якушева (бывший губернатор региона – прим. ред.) в связи с его некомпетентностью. В четверг, 12 июля, «Новый День» направил официальный запрос в управление строительства региона с просьбой пояснить, когда будет завершено строительство дома по ул. Беляева, 23. Вместо ответа на официальном сайте областного правительства было опубликовано сообщение государственного информационного агентства Тюменской области, в котором сказано, что объект сдадут в конце сентября 2018 года.

«В этом начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова заверил руководитель строительной компании ООО «Новый город – Инвест+» Юрий Попов», – говорится в сообщении «Тюменской линии».

По словам застройщика, решение о возможности достройки и дальнейшей эксплуатации дома было принято по итогам повторной, третьей по счету, экспертизы, которая была назначена в марте 2018 года решением суда. Специалисты компании «Тюменьгражданпроект» после тщательного обследования пришли к выводу, что 14-ти и 9-ти этажные секции дома находятся в нормативном техническом состоянии и будут пригодны к вводу в эксплуатацию после завершения всех строительно-монтажных работ.

Ранее застройщик ООО «Новый город – Инвест+» подавал иск в Арбитражный суд Тюменской области к проектировщику о взыскании убытков в связи с креном фундамента здания. После получения заключения экспертов и устранения крена фундамента, иск компания отозвала и в ближайшее время приступит к завершению строительства дома.

«Экспертиза проведена, сделаны однозначные выводы, что завершение строительства и дальнейшая эксплуатация здания безопасны. Есть уверенность, что никаких катаклизмов с этим домом не будет, поэтому я отозвал иск. Нашелся инвестор, который поможет нам завершить строительство здания до конца сентября», – пояснил Юрий Попов. В ближайшие два месяца строители смонтируют системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарную автоматическую сигнализацию, системы отопления нежилых помещений и произведут благоустройство территории и ряд других работ.

Напомним, Жители Тюмени потребовали отставки министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Соответствующую петицию они разместили на платформе Сhange.org.

«Каким он может быть министром, если доводит людей до палаточных городков? Перед президентскими выборами обещает решить проблему к 1 сентября 2018 года, а в реальности так и нет результатов. Если чиновник, пообещав, не может решить одну проблему в строительстве, как он сможет решать проблемы в рамках целой страны», – говорится в петиции.

Тюмень, служба информации

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