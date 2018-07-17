Президент «Лукойла» сделал политическое заявление во время встречи с Моором

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор встретился с президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым. Они подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства области. Встреча прошла во вторник, 17 июля, в Москве.

«Соглашение предполагает взаимодействие в вопросах геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, развития сети АЗС региона, подготовки специалистов нефтегазовых специальностей, охраны окружающей среды», – говорится в сообщении пресс-службы. «Лукойл» является крупнейшим заказчиком оборудования на территории области.

Г-н Алекперов посчитал нужным сделать политическое заявление. «Нас радует, что в Тюменской области существует преемственность власти», – сказал промышленник, слова которого цитируют в пресс-службе областного правительства.

«Одно из очень важных направлений сотрудничества касается увеличения закупок промышленной продукции на территории Тюменской области, в том числе импортозамещающей. Сейчас мы работаем в формате: скажите, какие технологические проблемы перед вами стоят, и мы поможем вам их решить», – отметил Александр Моор.

В Тюменской области «Лукойл» владеет сетью заправок, а также заводом по производству смазочных материалов. Компания также сотрудничает с Тюменским нефтегазовым университетом.

фото - официальный сайт правительства Тюменской области Встреча Вагита Алекперова и Александра Моора

Тюмень, служба информации

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