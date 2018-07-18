Власти Тобольска насильно воспитают жителей при помощи камер

В Тобольске придумали, как бороться с несанкционированными свалками. Проблема для города стоит остро, недавно он стал антилидером рейтинга по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. «Необходимо проработать все возможные варианты. Установить камеры видеонаблюдения в местах, где чаще всего образуются свалки. За это правонарушение должно быть неминуемое наказание. Но и за правильное и ответственное отношение к чистоте нашего города должно быть поощрение. Каким оно будет, в какой форме – это мы должны придумать вместе с горожанами», – предложил глава города Владимир Мазур в ходе рабочего совещания в администрации.

По информации замглавы Николая Руппеля, в этом году с территории города вывезено боле 8 тысяч кубов мусора, выброшенного тоболяками в неотведенных для этого местах. В муниципалитете существует и постоянно обновляется реестр несанкционированных свалок для того, чтобы составить сметы и заключить муниципальный контракт на последующую их ликвидацию.

«Некоторые места скопления мусора очень сложно ликвидировать в силу их месторасположения. Например, для того, чтобы убрать выброшенный мусор с обрыва реки Иртыш необходимо привлечь альпинистов. Поэтому не все свалки ликвидируются быстро, но их количество под контролем служб ЖКХ и принимаются все меры, для того, чтобы их становилось как можно меньше», – доложил Николай Руппель.

В администрации считают, что никакие меры не помогут, если жители не начнут проявлять сознательность. Глава тобольского комитета ЖКХ Евгений Курач привел «Новому Дню» в пример перекресток Алябьева-Гагарина. Там были установлены шесть контейнеров, однако граждане все равно складируют мусор в неположенном месте.

«Люди выбрасывают крупногабаритный мусор, а у управляющих компаний нет технической возможности его вывезти. Более того, доходит до того, что жителям лень открыть крышку бака, и они просто бросают мусор рядом, а бак стоит пустой. Мусор выбрасывают из окон машин», – сообщил Владимир Мазур.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 18.07.18

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