Три единоросса отказались поддержать Моора в качестве кандидата в губернаторы Тюменской области

Кандидатом в губернаторы Тюменской области от «Единой России» станет врио главы региона Александр Моор. Такое решение о победителе партийных праймериз принято в среду, 18 июля, на конференции «ЕР», сообщили в пресс-службе областного отделения партии.

Г-н Моор выбран среди трёх единороссов. Ещё два участника предварительного партийного голосования – это депутаты областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов. Многие изначально расценивали их как технических кандидатов, потому что глава государства Владимир Путин назначил именно Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Все трое ездили в ХМАО и ЯНАО на встречу с окружными партийцами в рамках проводимых «ЕР» праймериз.

Кандидатуру г-на Моора поддержали не все однопартийцы. «Из 139 проголосовавших трое проголосовали за Фуата Сайфитдинова. Владимир Нефедьев не смог получить поддержку однопартийцев. Остальные – за Моора», – рассказал агентству «Новый День» первый вице-спикер Тюменской областной думы, секретарь областного отделения «ЕР» Андрей Артюхов.

Напомним, в Избирком Тюменской области заявились четыре претендента на место губернатора. Это Владимир Пискайкин («Справедливая Россия»), Лариса Шакурова (самовыдвиженец), Артём Зайцев (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.07.18

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