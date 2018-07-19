К зданиям Пенсионного фонда в тюменской «матрешке» вышли пикетчики (ФОТО)

В городах и районных центрах Югры, Ямала и Тюменской области проходят пикеты против повышения пенсионного возраста. Серию акций протеста с утра 19 июля запустили члены ЛДПР. Как рассказали «Новому Дню» в партии, речь идет как об одиночных пикетах, на которые не требуется разрешение, так и о масштабных мероприятиях.

Либерал-демократы с лозунгами «Покойникам пенсия не нужна» стоят в местах массового скопления людей и у зданий Пенсионного фонда России. В Югре пикеты пройдут в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Междуреченском, Пыть-Яхе, Лангепасе, Урае, Нефтеюганске, Мегионе и Советском.

В Тюменской области – в Тюмени, Ялуторовске, тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ярковском и Исетском районах. Что касается ЯНАО, то здесь пикетчики выйдут практически в каждом райцентре.

Напомним, в четверг, 19 июля Госдума намерена принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Накануне стало известно, что все правительства и думы всей тюменской «матрешки» официально одобрили пенсионную реформу и направили положительные отзывы на нее в нижнюю палату российского парламента. Отзывы в Госдуму были отправлены тайно, но «Новый День» нашел документы, демонстрирующие позицию тюменской политической элиты.

Тюмень, новый День, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.07.18

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