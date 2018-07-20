Мэрия: ливень в Тюмени стал причиной серьезного ЧП

Затопление дворов и проезжей части улицы 50 лет Октября во время ливня, который обрушился на Тюмень 19 июля, произошло из-за обрушения коллектора ливневки. Замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» назвал произошедшее «серьезной аварийной ситуацией».

«Произошел обвал коллектора ливневой канализации в двух местах в районе пересечения улиц Пермякова и Харьковская, – объяснил Афанасьев. – Это случилось из-за износа сетей, которые не выдержали большого давления поступающей воды. В этой части города был на самом деле сильный дождь, и старые коммуникации не выдержали. Колодец и примыкающий к нему коллектор обвалилились. Я лично выезжал на место. Спецтехника выехала, локальные мероприятия по восстановлению водоотвода выполнила, все откачала, вычистила, сейчас организованы работы по установке новых колец колодца для восстановления коллектора. Поставлена задача завершить работы до понедельника, 23 июля. Вопрос серьезный, это аварийная ситуация»

По словам Афанасьева, до вчерашней аварии проблем с ливневым коллектором по 50 лет Октября никогда не было. «Авария была локальной, сам коллектор не перегружен, – утверждает Афанасьев. – Весь водосбор по этой улице идет по направлению от Профсоюзной в сторону Пермякова. И как раз на пересечении Пермякова и Харьковской в гаражном кооперативе произошло обрушение коллектора. Это то низкое место, куда стекала вода. Обвал создал полный заслон для воды. Соответственно вся система [ливневой канализации] по 50 лет Октября перестала принимать воду».

Максим Афанасьев рассказал, что в следующем году администрация города намерена решить проблему с перекрестком улиц 50 лет Октября и Максима Горького. «В этом году закончили проектирование ремонта и благоустройства улицы Максима Горкого с устройством ливневой канализации, – объяснил замглавы администрации Тюмени. – На 2019 год в проекте бюджета мы предусмотрели эту улицу. Сейчас, по факту, без ливневки вся вода идет по ней большим потоком от улицы Республики к улице 50 лет Октября. Когда будет сделана ливневка на Горького, вода перераспределится и все будет в порядке».

Еще одно подтапливаемое во время сильных дождей место находится в районе пересечения улиц 30 лет Победы и Монтажников. Там в рамках завершения строительства транспортной развязки увеличивают диаметр коллектора до двух метров. По расчетам, это позволит исключить подтопление улицы 30 лет Победы во время сильного дождя, говорит Афанасьев. «Это низкая точка, к которой уходит вся вода с улиц Пермякова и 30 лет Победы. Замена коллектора должна позволить снять напряжение», – сказал чиновник.

Тюмнь, служба информации

Тюмнь. Другие новости 19.07.18

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