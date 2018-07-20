Санврачи измерили уровень радиации на набережной в Тюмени после ремонта

В Тюмени заменили гранитные плиты на набережной Туры. Реконструкция была проведена по требованию главного санитарного врача области Галины Шарухо. Специалисты Роспотребнадзрора выяснили, что гранитные плиты обладают повышенной эффективной удельной активностью природных радионуклидов.

После замены строительных материалов 16 июля специалисты ведомства измерили мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на участках набережной, где ранее были обнаружены локальные радиационные загрязнения, а также проверили гамма-фон на прилегающей территории.

«Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности – в пешеходной зоне объекта, на поверхности берегового склона и бордюрного камня на набережной реки Туры города Тюмени, не превышает предельно допустимые уровни, установленные требованиями СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего облучения» и гамма-фон города Тюмени», – отчитались в Роспотребнадзоре.

Между тем, в главном управлении строительства Тюменской области, ранее «Новому Дню» заявляли, что никаких радиационных гранитных плит на набережной не было и ремонт не связан с измерениями излучения.

Тюмень, служба информации

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