Глава Тюменской области завел Instagram

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вслед за коллегой с Ямала завел себе Instagram. Первый пост получился нетипично длинным. Он посвящен финалу Кубка России по киберспорту, который пройдет в Тюмени.

«Сегодня провели важную встречу с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Ее итог порадует, как минимум, 60 тысяч киберспортсменов Тюменской области, Югры и Ямала: финал первого официального международного Кубка России по компьютерному спорту пройдет в Тюмени! Событие знаковое для региона и всей страны. Сегодня киберспорт дает молодежи возможность развития и самореализации, карьерного роста, в том числе, в сфере IT. Мы благодарны ФКС России за доверие. Уверен, финал Кубка будет ярким и зрелищным! Не сомневаюсь, что на предстоящем турнире наши команды составят достойную конкуренцию сборным из других городов и стран. Я как спортсмен предвкушаю интересную борьбу. Увидимся на финале Кубка ФКС России!», – написал Моор.

Комментариев под постом на эту минуту всего семь, из них нет ни одного критического или не относящегося к теме. Стоит напомнить, что Instagram главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в первые же дни после появления стал площадкой для критики ямальских властей. В итоге пиарщикам врио губернатора пришлось активировать ботов для ведения дискуссий с недовольными пользователями и изменения повестки. Такие аккаунты видны невооруженным глазом, некоторые из них созданы несколько дней назад.

Тюмень, служба информации

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