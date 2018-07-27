Александр Моор принес в избирком пропуск на выборы губернатора

Почти 250 муниципальных депутатов юга Тюменской области, Югры и Ямала поддержали выдвижение кандидатуры врио губернатора Александра Моора на пост главы региона. Как сообщили «Новому Дню» в облизбиркоме, Моор появился в комиссии в 9.30 утра 27 июля. Он сдал все необходимые необходимых для регистрации документы. «Александра Моора представил подписи 247 депутатов», – уточнили в избиркоме. Сегодня там ждут с документами еще двух кандидатов – либерал-демократа Артема Зайцева и коммуниста Ивана Левченко.

Представивший в облизбирком максимальное количество подписей Александр Моор, так прорекламировал свою кандилатуру. «Если же говорить о моем главном принципе, он прост: быть на стороне людей. Все решения, которые будут приняты, будут рассматриваться исходя из того, а как это сможет улучшить жизнь тюменцев. Нам предстоит решить задачи, которые перед властью ставят сами жители», – пояснил Александр Моор, в начале июля поддержавший повышение пенсионного возраста и направивший в Госдуму положительный отзыв на пенсионную реформу, против которой активно выступает население всей страны.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.07.18

Важнейший проект «Сибура» строят мигранты, не понимающие русский язык. / Власти Тюменской области не смогли объяснить, почему поддержали пенсионную реформу. / Мэрия Тобольска похвасталась открытием новой закусочной. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»