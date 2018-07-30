В Тюменской области выдают водительские права шизофреникам, наркоманам и алкоголикам

В Тюменской области водительские права получают люди, которым запрещено управлять транспортом. Речь идет о наркоманах, алкоголиках и лицах, страдающих психическими расстройствами. Только в Ялуторовске по искам прокуратуры были лишены водительских удостоверений 25 таких водителей.

К примеру, один из них состоит на учете у нарколога с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов», но это не помешало ему получить права категорий «А, B, C». Другой, зависимый от опиоидов, управлял легковыми автомобилями. Третий водитель с официальным диагнозом «алкоголизм» имел удостоверение с разрешающими категориями «В, В1, С, С1». Через суд прокуратура лишила этих граждан права на управление транспортными средствами. Напомним, в конце мая в Голышмановском районе сотрудники надзорного ведомства выявили несколько водителей, страдающих шизофренией.

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 30.07.18

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