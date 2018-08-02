Дерзкий убийца «из нулевых» спустя 15 лет вернулся в Тюмень в наручниках (ФОТО)

Силовикам спустя 15 лет удалось найти мужчину, который совершил убийство в Тюмени – он расстрелял знакомых на улице. После совершения преступления злоумышленник скрылся, его объявили в федеральный розыск. Как выяснилось, он всё это время жил в Курганской области. Задержать его удалось благодаря рядовой проверке документов.

Речь идёт о 58-летнем мужчине. В следственном управлении СК Тюменской области описывают события 15-летней давности. «В августе 2002 года вечером у дома 11 на улице Шишкова в Тюмени между знакомыми мужчинами случился конфликт. Обвиняемый, вооружившись пистолетом, произвёл по несколько выстрелов в оппонентов. Один из пострадавших погиб в больнице от ранений, второму удалось выжить», – рассказали в СУ СК.

Как пояснили агентству «Новый день» в пресс-службе СУ СК, по предварительным данным, у обвиняемого был долг. Когда кредиторы-знакомые приехали поговорить о деньгах, случился конфликт, должник расстрелял оппонентов.

Спустя 15 лет обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах совершения убийства. Уголовное дело сейчас расследуется.

фото – официальный сайт СУ СК Тюменской области

Тюмень, служба информации

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