Найденный на улице Тюмени питон жил в кальянной

В Тюмени на улице Мельникайте поймали трехметрового гранитного питона. Накануне вечером его заметили в районе торгового дома «Сафари». Пресмыкающееся ползало по асфальту, усыпанному стеклами и мусором. На место были вызваны сотрудники полиции, спасатели и специалист по змеям, директор контактного зоопарка Иван Кащук.

«Питоны бывают добрые и злые. Злые опасны, у меня живет метровый тонкий питон, он очень мощно кусается, оставляя большие рваные раны. А тут трехметровый. Я его проверил, он оказался добрым – не проявил агрессии. Тогда я схватил его за голову и с помощью других очевидцев положил в мешок из-под картошки. Мешок этот питон порвал, пока мы ехали в машине», – рассказал «Новому Дню» Иван.

Сейчас питон находится в контактном зоопарке. Он питается кроликами, но пока его еще не кормили, ждут хозяев.

«Мне позвонила очень молодая девушка или девочка и сказала, что приедет хозяин. Говорят, что забыли питона в кальянной. Странная история. В городе все владельцы змей друг друга знают, эти люди мне не известны. Приедут – посмотрю на них, меня не обмануть», – говорит Иван. Не исключено, что хозяева не местные. Относительно недавно гастролировавший в Тюмени московский зоопарк забыл в ТЦ «Магеллан» питона, он сейчас живет в контактном зоопарке.

В кальянной, в которой забыли питона, «Новому Дню» пообещали прокомментировать происшествие и дали телефон директора, но он на звонки не ответил. Между тем, из отзывов посетителей стало ясно, что питон постоянно жил в кальянной.

Тюмень, служба информации

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