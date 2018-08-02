В Тюмени утонула беременная женщина. Скорее всего, она была пьяна

В Тюмени в Студенческом пруду утонула беременная женщина. Трагедия произошла 1 августа. Компания из нескольких человек отдыхала на берегу в конце улицы Мельникайте. Все они употребляли спиртное и не сразу заметили отсутствие 35-летнней подруги.

Ее тело обнаружили в пруду и бросились на помощь. «Как сказал один из мужчин, отдыхавший в этой компании, он старался реанимировать знакомую, но в воде она провела не меньше семи минут», – сообщили в пресс-службе МСЧ по Тюменской области.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, полиции, ГИМС. Медики провели необходимый в таких случаях комплекс мер, но они не принесли результата. По словам очевидцев, погибшая не умела плавать, к тому же употребляла алкоголь. У женщины осталось трое детей.

Стоит отметить, что с начала этого года в Тюменской области утонуло 17 человек, 14 из них – погибли в купальный сезон.

Тюмень, служба информации

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