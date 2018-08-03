На Тюмень надвигаются грозы и сильный ветер

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В пятницу, 3 августа, в регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, скорость которого в отдельных районах будет достигать 18-23 м/с.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», – говорят в ГУ МЧС по Тюменской области.

Там также просят ограничить использование личного автотранспорта.

Тюмень, служба информации

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