В Тюменской области аварийно сел вертолёт, летевший из ХМАО

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку близ села Уват в Тюменской области в понедельник, 6 августа 2018 года. ЧП произошло в начале пятого вечера.

В управлении МЧС Тюменской области добавили, что вертолёт совершал рейс Салым – Уват с коммерческой целью, пострадавших нет.

Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Силовики выясняют цель полёта, рассказали в ведомстве.

Источник РИА «Новости» добавил, что аварийное приземление произошо на вертолётной площадке в семи километрах севернее Увата. Судно принадлежало ООО «Вельталь-авиа». После посадки оно переврнулось на бок. В машине находились пилот и пассажир.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.08.18

Роструд: среди жертв крушения вертолета в Красноярском крае не было жителей Югры. / Моор попросил у Путина помощи. / Пожилых тюменцев готовят к пенсионной реформе, отправляя на тренинги личностного роста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»