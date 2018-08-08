Составлен ТОП веществ, отравляющих тюменцев. Наркотики – в конце

Жители Тюменской области чаще всего травятся лекарственными препаратами. Это выяснилось в ходе токсикологического мониторинга, проведенного Роспотребнадзором. На отравления медикаментами приходится 37% случаев (мужчины – 43%, женщины – 57%).

На втором месте (31% отравлений) – неуточненные вещества, товары бытового назначения, угарный газ, уксусная кислота (мужчины – 61%, женщины – 39%).

Среди них большую часть составляют отравления разъедающими веществами – 22% (52 случая), окисью углерода – 21% (49 случаев), а также токсическое действие других газов, дымов и паров – 19% (45 случаев).

На отравления спиртосодержащей продукцией приходится лишь 26% (мужчины – 79%, женщины – 21%). Однако они, по-прежнему составляют почти половину всех отравлений со смертельным исходом (48%).

Меньше всего зафиксировано отравлений наркотическими веществами (6%), пищевых отравлений в быту (0,8%).

Всего за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 784 случая острых отравлений химической этиологии, 120 из них имели летальный исход. Среди отравившихся – 61% мужчины, 39% – женщины. В социальной структуре преобладают: безработные – 40%, работающее население – 17%, пенсионеры – 15%.

Тюмень, служба информации

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